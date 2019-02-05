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Boşanma aşamasındaki eşini, 10 bıçak darbesiyle öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 01:05 | Son Güncelleme

ZANLI KOCA YAKALANDI Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Özlem Göçer'i (21) sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra kaçan Tolga Göçer (28), 8 saat sonra olay yerine yakın boş arazide yakalandı. Göçer'in üzerinde yapılan aramada cinayeti işlediği bıçak ele geçirildi.

Boşanma aşamasındaki eşini, 10 bıçak darbesiyle öldürdü (2)

ZANLI KOCA YAKALANDI
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Özlem Göçer'i (21) sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra kaçan Tolga Göçer (28), 8 saat sonra olay yerine yakın boş arazide yakalandı. Göçer'in üzerinde yapılan aramada cinayeti işlediği bıçak ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Göçer, polise verdiği ifadede "Eşimle evlendikten sonra Ankara'ya gittik. Orada evi terk edip Tavşanlı'ya döndü. Burada eşim beni başka erkeklerle aldattı. Bugün evine dönmesi için yanına gittim. Konuşurken bana küfür ederek hakaretlerde bulununca nasıl oldu anlamadım ve onu birçok kez bıçakladım" dediği öğrenildi.

Oğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)-

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Boşanma aşamasındaki eşini, 10 bıçak darbesiyle öldürdü (2)

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