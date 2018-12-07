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Boşanma aşamasındaki eşini, 10 bıçak darbesiyle öldürdü (Tekrar)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 13:47 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da Mahsun Yetiş (23), boşanma aşamasında olduğu eşi Rojin Yetiş'i (19), 10 bıçak darbesiyle öldürdü.

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da Mahsun Yetiş (23), boşanma aşamasında olduğu eşi Rojin Yetiş'i (19), 10 bıçak darbesiyle öldürdü.
Olay, dün gece merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 15'inci Sokak'ta meydana geldi. İşsiz olan Mahsun Yetiş ile boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi Rojin Yetiş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahsun Yetiş, bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Mahsun Yetiş kaçarken, komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Rojin Yetiş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede Rojin Yetiş'in vücudunda 10 bıçak darbesi tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Mahsun Yetiş'i kısa süreli çalışmayla suç aleti silahla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Yetiş'in emniyetteki sorgusu sürerken, çiftin 15 gün önce de kavga edince karakolluk oldukları ortaya çıktı.

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