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Boşanma aşamasındaki eşini başka kadınla yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 23:00 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, A.K.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, A.K. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi L.K.’yı, iddiaya göre ayrılmalarına neden olan C.Y. isimli kadın ile otomobilde uygunsuz vaziyette yakaladı. A.K., darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Olay, akşam saatlerinde Radar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre A.K., boşanma aşamasındaki eşi L.K.’yı otomobilin içinde ayrılmalarına neden olduğu iddia edilen C.Y. adlı kadın ile uygunsuz şekilde yakaladı. Yaşanan tartışmanın ardından L.K., eşi A.K. ve ablası A.S.’yi darbetti. A.K., ardından ablasıyla birlikte Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek eşi L.K.’dan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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