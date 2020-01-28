Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan koca hakim karşısında

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu Ali Karadeniz ile müşteki Sinem Karadeniz ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkemede yaptığı savunmasında suçlamayı kabul etmeyen sanık Ali Karadeniz, olaydan önce kendisiyle konuşma talebinde bulunan eşinin bu talebini kabul etmediğini ileri sürdü.

Emniyette verdiği ifadeyi kabul etmeyen Karadeniz, eşinin O.Ö ile İstanbul'a kaçma planı yaptığını iddia ederek, "Ben kendisine bıçakla vurmadım, kim yaptı bilmiyorum. Emniyette kendimde değildim, şimdiki ifadem doğrudur." ifadelerini kullandı.

Müşteki Sinem Karadeniz de sanığın ifadelerinin doğru olmadığını ifade etti.

Sanığın kendisine bıçakla saldırdığını iddia eden Sinem Karadeniz, "Ben olay günü bakkala gidiyordum ve kendisi de oraya gelip, küfürler savurarak boşanmak istemediğini söyledi. Kabul etmedim. O.Ö'yü de aradı, ona da küfür etti. Sanığın annesi K.K. de arkadan 'öldür onu' deyince, bıçakla bana saldırdı. Ne kadar salladı bilmiyorum, yaralandım. O.Ö'nün evine sığınmadım, İstanbul'a da kaçmadım, O.Ö. çocukluk arkadaşım olur." şeklinde konuştu.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde, 30 Eylül 2019'da Sinem Karadeniz'i boşanma aşamasındaki kocası Ali Karadeniz'in bıçakla yaraladığı iddia edilmiş, yaralı kadın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alınırken, gözaltına alınan şüpheli koca ise tutuklanmıştı.

