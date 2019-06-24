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Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 16:25 | Son Güncelleme

Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kişi tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralanan kişi tutuklandı.

İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan işitme engelli Kerim S. (56) dün Kıran Mahallesi'nde dolmuşa binen boşanma aşamasındaki eşi Emine S'yi (29) takip ederek peşinden dolmuşa bindi.

Bıçakla saldıran Kerim S, eşini üç yerinden yaraladı.

Aynı dolmuşla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan ve Asayiş Şube Müdürlüğü motorize polis ekiplerince gözaltına alınan Kerim S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçakla yaralama ilkadım Samsun

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