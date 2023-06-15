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Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürmüştü! Mahkemede şok sözler: 'Kızıma 14 yaşındayken tecavüz etmişti...'

15.06.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da boşanma aşamasındaki eşi Şule Akdeniz Tartuk’u (21) kayınvalidesinin evinde bıçaklayarak öldüren Erkan Tartuk (30), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Erkan Tartuk savunmasında, eşinin hakaret etmesi ve yüzüne tükürmesi nedeniyle gururunun kırıldığını belirterek, “Biraz canı yansın istedim" dedi. Anne S.A. ise “Kızıma 14 yaşındayken tecavüz etmişti. O yüzden evlenmek zorunda kaldı. Kızıma ‘eve gelirsem seni öldüreceğim’ diye mesajlar atmıştı" ifadelerini kullandı.

Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürmüştü! Mahkemede şok sözler: 'Kızıma 14 yaşındayken tecavüz etmişti...'

Kan donduran olay, geçen yıl 19 Mayıs günü akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocukları bulunan Erkan Tartuk ve Şule Akdeniz Tartuk çifti, boşanmaya karar verdi. Kararın ardından Şule Akdeniz Tartuk, annesinin evine giderek orada yaşamaya başladı. Erkan Tartuk, bir süredir görüşmediği Şule Akdeniz Tartuk ile konuşmak için kayınvalidesinin evine gitti. Erkan Tartuk, eşiyle yalnız konuşmak istediğini belirterek kayınvalidesinin dışarı çıkmasını istedi. Yalnız kalan çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan Tartuk, eşini boynundan bıçakladı. Şule Akdeniz Tartuk yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çiftin seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapısı açık olan eve giren ekipler, yerde kanlar içinde buldukları Şule Akdeniz Tartuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından Bağlar ilçesinde yakalanıp gözaltına alınan Erkan Tartuk ise tutuklandı.

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'BİRAZ CANI YANSIN İSTEDİM'

Emre Tarkut hakkında Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tartuk, davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada Şule Akdeniz Tartuk’un ailesi ve avukatları Diren Elif Vurgun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Tuncay Güler ve sanık avukatı da hazır bulundu. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi de duruşma salonunda yerini aldı.

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Erkan Tartuk savunmasında, eşinin hakaret etmesi ve yüzüme tükürmesi nedeniyle gururunun kırıldığını belirterek, “Biraz canı yansın istedim. O an biz yere düşmüştük. Elime yumuşak veya sert ne geldiyse onunla müdahale edecektim ancak elime bıçak geldi. Ben bu bıçakla koluna vurarak beni bırakmasını sağlayacaktım ancak kendini hareket ettirince boynuna geldi. Ben bıçakla koluna vurmayı düşünüyordum ancak bıçak havada kayarak boynuna geldi. O anki korku ile etrafıma bakındım balkona gittim, aşağı baktım ancak ölmeyeceğimi düşünerek evden dışarı çıktım” dedi.

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‘EVE GELİRSEM SENİ ÖLDÜRECEĞİM MESAJLARI ATMIŞTI’

Şule Akdeniz Tartuk’un annesi S.A. ise sanığın yalan söylediğini belirterek, “Kızıma 14 yaşındayken tecavüz etmişti. O yüzden evlenmek zorunda kaldı. Beyanlarının hepsi yalandır. Sabah evime geldi, kapıyı ben açtım, kızımın kolu çatlaktı. Kızım, oğlumun doğum günü için gelmişti. Bir iki gün yanımda kaldı. Eşi için ‘Çok sorumsuzdur beni hiç arayıp sormuyor’ dedi. Kızım artık yapamayacağını söyleyerek gitmeyeceğini söyledi. Erkan, kızıma tehdit mesajları atarak ‘eve gelirsem seni öldüreceğim’ diye mesajlar atmıştı. Erkan eve geldiğinde kızım çay yaptı birlikte oturduk. Erkan'a ne olduğunu sorduğumda bir şey olmadığını söyledi. Evde olayda kullanılan renkte bir bıçağım yoktur. Erkan ‘Evden çıkın, biz konuşalım’ dedi. Bunun üzerine evden çıktık. Bıçak ünitede bulunmamaktaydı. Ünitede herhangi bir bıçak bırakmamıştım. Ben evden çıktıktan kısa bir süre sonra Erkan'ın akrabalarından biri beni arayarak kızımı öldürdüğünü söyledi. Olay nedeniyle şikayetçiyim” diye konuştu.

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Yapılan savunmaların ardından kararını veren mahkeme heyeti, Erkan Tartuk’u (30) ‘Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

(DHA)

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cinayet tecavüz Diyarbakır

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