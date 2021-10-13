HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boşanma aşamasındaki eşini kaçırmıştı! İstenen ceza belli oldu

Boşanma aşamasındaki eşini kaçırmıştı! İstenen ceza belli oldu

13.10.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de boşanma aşamasındaki eşini taksiye zorla bindirerek kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan Mithat Topal ile ona yardım ettiği iddia edilen iki şüpheli hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 14'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Bir çocuk annesi Şilan Topal, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde ailesinin evinin önünde 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal ve beraberindeki kişilerce 7 Eylül'de zorla taksiye bindirilerek kaçırılmıştı.

Şişli’de boşanma aşamasındaki eşini zorla kaçıran kişi yakalandıŞişli’de boşanma aşamasındaki eşini zorla kaçıran kişi yakalandı

Teknik ve fiziki takip sonucu Topal'ın kaçırıldığı Gaziosmanpaşa'daki adrese ulaşan polis, Şilan Topal'ı kurtarmış, Mithat Topal ve beraberindeki bir kişiyi de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Mithat Topal tutuklanırken, yardım eden şüpheli Rahim M. ise serbest bırakılmıştı. Ekipler olaya ilişkin yaptıkları çalışmalar kapsamında Topal’a yardım ettiğini tespit ettikleri Maksut Y.'yi de gözaltına almış ve şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

3 ŞÜPHELİNİN 14 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheliler Mithat Topal, Rahim M. ve Maksut Y.'nin "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, Şişli’de başlayan kaçırılma olayının Gaziosmanpaşa’da sona erdiğini belirterek, dosyayı yetkisizlik kararı ile Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. (DHA)

Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdıBoşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayınvalidesini kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran detay: 'Planlı değil' denildi ama...Kayınvalidesini kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran detay: 'Planlı değil' denildi ama...
Çöpten aldığı kazı-kazandan 200 bin lira çıktı!Çöpten aldığı kazı-kazandan 200 bin lira çıktı!
Cesedi parçalara ayırmıştı! Kayınpederden kan donduran ifadeCesedi parçalara ayırmıştı! Kayınpederden kan donduran ifade
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şişli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! "Senin kanın bana helaldir" diyerek ateş açmış

Korkunç! "Senin kanın bana helaldir" diyerek ateş açmış

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!

Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.