Boşanma aşamasındaki eşini kaçırmıştı! İstenen ceza belli oldu

Bir çocuk annesi Şilan Topal, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde ailesinin evinin önünde 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal ve beraberindeki kişilerce 7 Eylül'de zorla taksiye bindirilerek kaçırılmıştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Topal'ın kaçırıldığı Gaziosmanpaşa'daki adrese ulaşan polis, Şilan Topal'ı kurtarmış, Mithat Topal ve beraberindeki bir kişiyi de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Mithat Topal tutuklanırken, yardım eden şüpheli Rahim M. ise serbest bırakılmıştı. Ekipler olaya ilişkin yaptıkları çalışmalar kapsamında Topal’a yardım ettiğini tespit ettikleri Maksut Y.'yi de gözaltına almış ve şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

3 ŞÜPHELİNİN 14 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheliler Mithat Topal, Rahim M. ve Maksut Y.'nin "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, Şişli’de başlayan kaçırılma olayının Gaziosmanpaşa’da sona erdiğini belirterek, dosyayı yetkisizlik kararı ile Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. (DHA)



