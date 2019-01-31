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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAFA ATARAK YARALADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 13:23 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da Erdal K., 'uzaklaştırma' cezasına rağmen iş yerine gittiği boşanma aşamasındaki eşi Nagihan K.'yı (26), yüzüne kafa atarak dövdü.

ÇANKIRI'da Erdal K., 'uzaklaştırma' cezasına rağmen iş yerine gittiği boşanma aşamasındaki eşi Nagihan K.'yı (26), yüzüne kafa atarak dövdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Erdal K. tutuklandı.
Olay, geçen hafta kent merkezinde Nagihan K.'nın çalıştığı markette meydana geldi. İşsiz Erdal K., iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Nagihan K. ile konuşmak için çalıştığı markete gitti. Erdal K., 'uzaklaştırma' cezası bulunmasına rağmen marketin deposunda iş arkadaşlarıyla yemek yiyen eşinin yanına indi. Erdal K., çıkan tartışmada eşine saldırdı, yüzüne kafa atarak darbetti. Diğer çalışanların engel olmaya çalıştığı Erdal K., dışarıya çıkarıldı. Yaralanan Nagihan K., çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Nagihan K.'nın göz kapağına ve yüzünün çeşitli yerlerine dikiş atıldı. Olay sonrası yakalanan Erdal K., 'basit yaralama' ve 'uzaklaştırma cezasını ihlal' suçlarından tutuklandı.
'PSİKOLOJİK OLARAK MAHVOLDUM'
Nagihan K., iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili eşinden şikayetçi oldu. Eşinin, arkadaşlarıyla yemek yerken gelip kendisine saldırdığını söyleyen Naigah K., şöyle dedi:
"Ben ona gitmesi gerektiğini, uzaklaştırma cezası olduğunu söyledim. 'Anlaşmalı boşanalım' dedi. Ben de 'mahkeme sürüyor, git avukatınla konuş' dedim. Daha sonrasında 'boşanmayacağım, çocuğu da öldüreceğim' diyerek gitti. Daha sonra kapı açıldı, kırılma sesi duyduk. Ben ilk önce marketi dağıtıyor sandım, arkadaştan polisi aramasını istedim. Erdal K. yukarıda bardağı kırdı ve gelip yüzüme vurdu. Müdahale etmeye çalıştım; ama beni aldı kafamı duvara vurdu yumruklamaya başladı. Daha sonra arkadaşlar geldi, polisler geldi. Hastaneye gittiğimde gözümü kaybetme riski olduğundan bahsettiler. Psikolojik olarak mahvoldum. Şikayetçiyim, gereken cezası çeksin."

Görüntü Dökümü
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-Olay anı güvenlik akmerası
Haber:Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)

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