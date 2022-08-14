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  4. Boşanma aşamasındaki eşini konuşma bahanesiyle çağırdı! Sonrası korkunç...

Boşanma aşamasındaki eşini konuşma bahanesiyle çağırdı! Sonrası korkunç...

14.08.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Antalya'nın Döşemaaltı ilçesinde yaşandı. Serkan A. (42), mahalledeki bir düğünde boşanma aşamasındaki eşi Şenay A.'yı (37) konuşma bahanesiyle yanına çağırdı. Serkan A. çıkan tartışma sonucu Şenay A.'yı tabancayla başından vurup kaçtı. Olay sonrası Şenay A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Boşanma aşamasındaki eşini konuşma bahanesiyle çağırdı! Sonrası korkunç...

Olay, saat 22.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesinde meydana geldi. Serkan A., iddiaya göre, mahallede düzenlenen düğünde bulunan boşanma aşamasındaki eşi Şenay A.'yı konuşma bahanesiyle yanına çağırdı. Şenay A. ile Serkan A., düğün alanından biraz uzaklaşarak konuşmaya başladı. İkili arasındaki konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine Serkan A., yanında bulunan tabanca ile Şenay A.'nın başına ateş edip, kaçtı.

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KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Şenay A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan Serkan A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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