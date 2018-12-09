Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kayınvalidesi ve baldızını yaraladı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARADA'’da boşanma aşamasındaki eşi M.E.’yi tabancayla vurarak öldüren Rıza E. ardından kayınvalidesi ve baldızını da ateş ederek yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Rıza E., boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ailesiyle yaşayan M.E.’nin kaldığı eve gitti. Bir süre konuşan Rıza E. ile M.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belinde taşıdığı tabancayı çıkaran Rıza E., önce eşine, daha sonra da kayınvalidesi ve baldızına ateş ederek yaraladı.

Silah sesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan M.E. hayatını kaybederken, anne G.K. ile kız kardeşi M.K.'nin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kaçan Rıza E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



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