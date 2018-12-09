HABER

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kayınvalidesi ve baldızını yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 01:35 | Son Güncelleme

ANKARADA'’da boşanma aşamasındaki eşi M.E.’yi tabancayla vurarak öldüren Rıza E. ardından kayınvalidesi ve baldızını da ateş ederek yaraladı.

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARADA'’da boşanma aşamasındaki eşi M.E.’yi tabancayla vurarak öldüren Rıza E. ardından kayınvalidesi ve baldızını da ateş ederek yaraladı.
Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Rıza E., boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ailesiyle yaşayan M.E.’nin kaldığı eve gitti. Bir süre konuşan Rıza E. ile M.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belinde taşıdığı tabancayı çıkaran Rıza E., önce eşine, daha sonra da kayınvalidesi ve baldızına ateş ederek yaraladı.
Silah sesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan M.E. hayatını kaybederken, anne G.K. ile kız kardeşi M.K.'nin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Polis, kaçan Rıza E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNER bu sağlık problemini pek ciddiye almıyor ama iş işten geçince tedavi edilemiyor bu sağlık problemini pek ciddiye almıyor ama iş işten geçince tedavi edilemiyor
TIR'la çarpışan otomobil sürücüsü ağır yaralandıTIR'la çarpışan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Ankara’da yolda yürüyen gruba silahlı saldırı: 4 yaralıAnkara’da yolda yürüyen gruba silahlı saldırı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu görevden alındı

Son dakika! Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu görevden alındı

3 gündür kayıp olan kişi, trafoda ölü bulundu!

3 gündür kayıp olan kişi, trafoda ölü bulundu!

Galatasaray 2 - 2 Çaykur Rizespor

Galatasaray 2 - 2 Çaykur Rizespor

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Malatya’da feci kaza! Karakol komutanı hayatını kaybetti, eşi ve çocukları yaralı

Malatya’da feci kaza! Karakol komutanı hayatını kaybetti, eşi ve çocukları yaralı

İlginizi Çekebilir

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay! Birlikte olduğu erkekleri birbirleriyle cinsel ilişkiye zorlayıp...

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay!

İstanbul'da bir mahalle! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

Yer: İstanbul! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı! Kan donduran anlar ortaya çıktı

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı!

Uzun zamandır aranıyordu! Fuhuş operasyonunda basıldı

Fuhuş operasyonunda şoke eden detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.