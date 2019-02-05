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Boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 19:32 | Son Güncelleme

Kütahya'daki olay sonrası gözaltına alınan cinayet zanlısı tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli koca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Dağçeşme Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Özlem Göçer'i bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Tolga Göçer, polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli ifadesinde, kendisini terk ederek Tavşanlı'ya dönen eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği için aralarında tartışma çıktığını, sonrasında saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün, Dağçeşme Mahallesi'nde oturan Özlem Göçer (25), evinden çıktığı sırada boşanma aşamasında olduğu eşi Tolga Göçer'in (27) bıçaklı saldırısına uğramış, çok sayıda bıçak darbesi alarak ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
boşanma cinayet kadın Kütahya Tavşanlı

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