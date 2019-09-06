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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 03:08 | Son Güncelleme

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren şüpheli, yakalandığı Ankara'dan Niğde'ye getirildi.

Eşi Sibel Ç'yi tabancayla öldürdükten sonra kaçan ve dün akşam saatlerinde Ankara'da saklandığı inşaat alanında Niğde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alınan M.Ç'nin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

M.Ç, yakalanması için oluşturulan özel ekip tarafından Niğde'ye getirildi.

- Olay

Sibel Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 2 Eylül'de, boşanma aşamasındaki eşi M.Ç. tarafından tabancayla öldürülmüştü. Çiftin, yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde koruma altına alınmıştı.

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