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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 18:45 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde boşanma davası açan eşini sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldüren şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Olay, dün öğle saatlerinde Dağçeşme Mahallesi’nde meydana geldi.

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs tutuklandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde boşanma davası açan eşini sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldüren şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Dağçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Tolga G. (28), boşanma davası açan ve ayrı yaşamaya başlayan eşi Özlem Göçer (21) ile sokakta karşılaştı, çıkan tartışmada da genç kadını 10 yerinden bıçakladı. Saldırgan koca kaçarken, ağır yaralanan Özlem G. ambulansla Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan 8 saat sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Tolga G. ifadesinde, “Evlendikten sonra Ankara’ya gittik. Evi terk edip, Tavşanlı’ya döndü. Burada beni başka erkeklerle aldattı. Evine dönmesi için yanına gittim. Konuşurken bana küfür ederek, hakaretlerde bulundu, nasıl oldu anlamadım ve onu birçok kez bıçakladım” dedi.
Tolga G., emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek götürüldüğü adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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