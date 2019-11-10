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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 23:38 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldürerek kayıplara karışan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Karacaoğlan Mahallesi 6211 Sokak’ta meydana geldi.

İzmir’in Bornova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldürerek kayıplara karışan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Karacaoğlan Mahallesi 6211 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Turgay Ç., yaşadıkları tartışmanın ardından boşanma aşamasındaki eşi Seda Ç.’yi pompalı tüfekle vurdu. Seda Ç. kanlar içerisinde yere düşerken, Turgay Ç. ise kaçarak kayıplara karıştı. Çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Seda Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadının cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Boşanma aşamasındaki eşini vurduktan sonra kayıplara karışan T.Ç.’yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar neticesinde Turgay Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne getirilen Turgay Ç.’nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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