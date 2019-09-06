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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı, Ankara'da özel ekip tarafından yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 04:01 | Son Güncelleme

Niğde'de, boşanma aşamasındaki eşi Sibel Ç.’yi tabancayla vurarak öldüren Murat Ç., Ankara'da yakalandı. Cinayet zanlısı, Ankara'da işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kendisini yakalayan özel ekip tarafından Niğde'ye getirildi.

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı, Ankara'da özel ekip tarafından yakalandı

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 18.00 sıralarında merkezdeki Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Öğretmenler Okulu 4 Sokak'taki Aybarlar İnci Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi.

Boşanma aşamasında olan Sibel Ç. ve eşi Murat Ç. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Ç., tabancayla eşine ateş etti. Sibel Ç., merminin başına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, Murat Ç. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sibel Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin, yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde koruma altına alındı.

ORTAK OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, olaydan sonra kaçan şüpheli Murat Ç.'nin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Özel ekip, çalışmasını, güvenlik kamerası ve plaka takip sisteminden şüphelinin gidebileceği Karaman, Konya ve Ankara'da yoğunlaştırdı.

Zanlıya yardım eden şüphelilerin de ifadesini alan özel ekip, firari kocanın Ankara'da bir inşaat alanında saklandığını tespit etti. Şüpheli, Niğde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla olaydan 3 gün sonra yakalandı. Gözaltına alının Murat Ç.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NİĞDE'YE GETİRİLDİ

Murat Ç., Ankara'da işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kendisini yakalayan özel ekip tarafından Niğde'ye getirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında kente getirilen şüpheli, sorgulanmak için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(DHA)

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Niğde kadın cinayeti cinayet

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