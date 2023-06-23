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Boşanma aşamasındaki eşini silahla ağır yaralayıp intihar etti

23.06.2023 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak ağır yaralayan kişi aynı silahla yaşamına son verdi.

Boşanma aşamasındaki eşini silahla ağır yaralayıp intihar etti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, Erhan A. (25), boşanma aşamasında olduğu eşi Nuriye A'nın (30) kaldığı evin önüne geldi. Çift arasında çıkan tartışma sonrası Erhan A. tabancayla eşini vurarak ağır yaralayıp aynı silahla kendine ateş etti.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Erhan A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nuriye A. olay yerindeki ilk müdahale sonrası Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erhan A'nın cesedi ise polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (AA)

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İntihar Adana

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