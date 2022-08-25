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Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklamıştı! Mahkemede dikkat çeken iddia: Yaşlılarla imam nikahı kıyıp...

25.08.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de geçen yıl boşanma aşamasındaki eşi 45 yaşındaki Fatma Çakır'ı, 18 yerinden bıçaklayan Ahmet Çakır’ın tahliye istemi reddedildi. Ahmet Çakır, eşinin dolandırıcılık yaptığını öne sürerek, ''Fatma, evlilik vaadi ile insanları dolandırıyordu. Birçok yaşlıyı bu şekilde dolandırmış. Bu kişilerden 2’sinin hayatını kaybettiğini öğrendim. 3- 4 gün yaşlı kişiler ile imam nikahlı yaşıyor, sonra onların ziynet eşyalarını alarak dolandırıyor. Beni de bu şekilde dolandırdı'' ifadelerini kullandı.

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklamıştı! Mahkemede dikkat çeken iddia: Yaşlılarla imam nikahı kıyıp...

Olay, geçen yıl 24 Aralık'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi, Vatan 1 Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Fatma Çakır, yaklaşık 1 yıl önce evlendiği boşanma aşamasındaki Ahmet Çakır ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmada Ahmet Çakır, Fatma Çakır'ı 18 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Fatma Çakır hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Ahmet Çakır çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 10 gün hastanede tedavi olan Fatma Çakır ise, taburcu edildi.

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''EVLİLİK VAADİ İLE İNSANLARI DOLANDIRIYORDU''

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Ahmet Çakır hazır bulundu. Mağdur eşi Fatma Çakır ise, duruşmaya katılmadı. Ahmet Çakır, kendisiyle evlenmeden önce eşinin evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığını öne sürerek, “Fatma, evlilik vaadi ile insanları dolandırıyordu. Birçok yaşlıyı bu şekilde dolandırmış. Bu kişilerden 2’sinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Fatma, 3- 4 gün yaşlı kişiler ile imam nikahlı yaşıyor, sonra onların ziynet eşyalarını alarak dolandırıyormuş. Bu olayda da beni dolandırdı. Olay günü 100 bin TL istedi, ben 5 bin lira verdim. Bu para da üzerinden çıktı, tahliyemi istiyorum” dedi.

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Bir tanığın dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Ahmet Çakır’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

(DHA)


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