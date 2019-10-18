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Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını sokak ortasında bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 14:53 | Son Güncelleme

KONYA'da boşanma aşamasında olduğu eşi Sevilay Gödeş (32) ve baldızı Nermin Binar'ı (36) bıçakla yaralayan Himmet Gödeş (43) yakalanarak gözaltına alındı.

Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını sokak ortasında bıçakladı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da boşanma aşamasında olduğu eşi Sevilay Gödeş (32) ve baldızı Nermin Binar'ı (36) bıçakla yaralayan Himmet Gödeş (43) yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Himmet Gödeş, iddiaya göre bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisine boşanma davası açan eşi Sevilay Gödeş ile baldızı Nermin Binar’ı yolda yürürken gördü. Gödeş, aralarında çıkan tartışma sonucu eşi ve baldızına bıçakla saldırdı. Kalçasından yaralanan Sevilay Gödeş ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Nermin Binar, kanlar içinde kaldı. Yaralı kadınların imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılara ilk müdahale bir mağaza içerisinde yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılan iki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
'BENİM KARIM İLE ARAMI BOZDULAR'
Eşi ve baldızına bıçakla saldırarak yaralayan Himmet Gödeş ise o sırada yoldan geçen bir polis memuru tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Gödeş, polisteki ilk ifadesinde, “Benim karım ile aramı bozdular. Bana boşanma davası açtı. Üç çocuğumuz var. Yolda karşılaştık ve bu olay yaşandı” dediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını sokak ortasında bıçakladıBoşanma aşamasındaki eşini ve baldızını sokak ortasında bıçakladıBoşanma aşamasındaki eşini ve baldızını sokak ortasında bıçakladıBoşanma aşamasındaki eşini ve baldızını sokak ortasında bıçakladı

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