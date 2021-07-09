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Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürüp kaçtı

09.07.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Erzin ilçesinde Cabbar Kara (35), pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara(30) ve kayınpederi Ali Dik'i (50) öldürdü. Olayın ardından Kara, durdurduğu minibüsü gasbedip kaçtı.

Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürüp kaçtı

Olay, saat 12.30 sıralarında Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşini terk edip Kahramanmaraş’tan baba ocağı Hatay’ın Erzin ilçesine gelen Ebru Kara, 7 yaşındaki kızı A.N.K. ile kiraladığı evde oturmaya başladı. Cabbar Kara, telefonla ulaştığı eşine yeniden bir araya gelmek istediğini belirtti, ancak olumsuz yanıt aldı. Kara, kendisine boşanma davası açan eşinin yaşadığı yeri tespit edince, birkaç kez ilçeye gelip, kapısına dayandı. Ebru Kara, şikayette bulunup, Cabbar Kara için uzaklaştırma kararı aldırdı.

KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE DEHŞET SAÇTI

Bugün, yine Kahramanmaraş'tan Erzin'e gelen Cabbar Kara, eşinden eve dönmesini istedi. Bu sırada evde bulunan kayınpederi Ali Dik ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cabbar Kara, yanında getirdiği pompalı tüfekle Ali Dik'e ateş etti. Saçmalar Dik'in sağ kolu ve sol bacağına isabet etti. Cabbar Kara, bu kez de kızının gözleri önünde silahı eşi Ebru’ya doğrultup, ateş etti. Baba ve kızı kanlar içinde yere yığılırken Cabbar Kara yoldan geçen minibüsü durdurup, silah zoruyla Erhan Akar'ı indirerek aracı gasbedip kaçtı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, evin bahçesinde yerde yatan Ebru Kara'nın hayatını kaybettiğini saptadı. Yaralı Ali Dik ise ilk müdahale sonrası Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebru Kara'nın cansız bedeni de morga gönderildi.

KAYINPEDERİ DE ÖLDÜ

Ağır yaralanan kayınpeder Ali Dik de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cabbar Kara'nın olayın ardından gasbettiği minibüs ise Osmaniye'nin Cebel Yaylası'nda terk edilmiş halde bulundu. Minibüsün sahibi Erhan Akar, aracını teslim almak için yaylaya gitti. Cabbar Kara'nın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Hatay
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