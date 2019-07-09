HABER

Boşanma aşamasındaki eşini vuran koca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 20:36 | Son Güncelleme

Elazığ’da boşanma aşamasındaki eşine penceren ateş açarak ağır yaralayan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Şamdan Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.

Boşanma aşamasındaki eşini vuran koca tutuklandı

Elazığ’da boşanma aşamasındaki eşine penceren ateş açarak ağır yaralayan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Şamdan Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S., boşanma aşamasında olduğu Y.S.’nin (40) yaşadığı binaya geldi. Karısının içeride oturduğunu gören koca, pencereden yanında getirdiği silahla defalarca ateş etti. Şüpheli koca kaçarken, ağır yaralanan kadın ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında A.S., kent merkezinde İstasyon Caddesi civarında yakalandı.
Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan A.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
TIR sürücüsü, aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdüTIR sürücüsü, aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdü
Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.