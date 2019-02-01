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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN, İŞYERİNİ BENZİN DÖKÜP YAKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 09:44 | Son Güncelleme

ADANA'da Nurşen B.(28) adlı kadın, boşanma aşamasında olduğu eşinin işyerini, benzin dökerek yaktı. İddiaya göre, Nurşen S.

ADANA'da Nurşen B.(28) adlı kadın, boşanma aşamasında olduğu eşinin işyerini, benzin dökerek yaktı. İddiaya göre, Nurşen S. boşanma aşamasında olduğu eşi Sefa B.'nin(56) Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde bulunan bir demir profil üretimi yapan bir işyerinde meydana
işyerine öğle sabah saatlerinde geldi. Nurşen B. bidon içerisinde getirdiği benzini yere dökerek işyerini ateşe verip kaçtı. Alevleri gören işçiler ise yangın tüpleriyle yangını kısa sürede söndürdü. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kısa sürede yakalanan kadın ise gözaltına alındı. Eşiyle 9 yıl önce evlenen ve bu beraberlikten 3 çocukları olduğunu belirten Nurşen S. ise, polis merkezindeki ifadesinde, Eşinden boşanmak istediğini, ancak Sefa B.'nin kendisine mal varlığından pay vermemek için, ayrılmayı kabul etmediğini aralarında bu yüzden sıkıntı olduğunu ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini söyledi.

Sefa B.'nin şikayetçi olmaması üzerine Nurşen B. serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü
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*Güvenlik Kamerası*
- İş yerinin görüntüsü
- Kadının elinde benzin şişesi ile gelişi
- İş yerinde benzin döküp yakması
- Kadının çıkması
- Yükselen alev ve duman
- Bir şahsın yangın söndürme tüpü ile müdahalesi
- Kadının araçla giriş çıkışı
***
- İş yerinin dış görüntüsü
- İş yerindeki zarar görmüş makinalardan görüntü

SÜRE:04'18" BOYUT:476 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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