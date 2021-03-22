HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısında yaralanan Rabia'dan kahreden haber

Boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısında yaralanan Rabia'dan kahreden haber

22.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Alanya'da motosikletle giderken boşanma aşamasındaki eşi B.D.'nin silahlı saldırısında yaralanan 34 yaşındaki Rabia Doğan, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısında yaralanan Rabia'dan kahreden haber

İşlediği suç nedeniyle 4 yıldır bulunduğu cezaevinden koronavirüs sürecinde izinli olarak çıkan B.D., boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan ve H.B. adlı erkeğin bulunduğu motosikleti, dün gece otomobiliyle takibe aldı. Kısa süren takip sonrası B.D., hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve eşi Rabia Doğan'a tabancayla ateş etti. Devrilen motosikletteki Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, B.D. ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Rabia Doğan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, H.B. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, olayından ardından kaçan B.D.'yi saldırıda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 6 boş mermi kovanı bulundu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Rabia Doğan, gece doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. H.B.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu
Bir ilçede korona alarmı! Bir ilçede korona alarmı!
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) cinayet antalya Alanya

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Ağlı'da koronavirüs alarmı! Okullarda yüz yüze eğitime ara

Bir ilçede korona alarmı!

İşe girme vaadiyle kandırıldı! 158 bin dolarlık icrayı görünce hayatının şokunu yaşadı

İşe girme vaadiyle kandırıldı! 158 bin dolarlık icrayı görünce hayatının şokunu yaşadı

Tokatladı, ayağını yıkattı, sigara içirdi! Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda yeni gelişme!

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda yeni gelişme!

Rus kadın otelde dehşeti yaşamıştı! Korku dolu anları böyle anlattı

Rus kadın otelde dehşeti yaşamıştı! Kabus anlarını böyle anlattı

Son Dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesine yıldırım düştü!

TBMM bahçesine yıldırım düştü!

AKOM'dan soğuk hava ve yağış uyarısı

İstanbullular dikkat! AKOM'dan kritik uyarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.