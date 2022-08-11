HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Ezgi Özarslan hayatını kaybetti! Organları bağışlanamadı

Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Ezgi Özarslan hayatını kaybetti! Organları bağışlanamadı

11.08.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Temmuz'da İzmir'de meydana gelen kahreden olayda boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan tarafından vurulan Ezgi Özarslan hayatını kaybetti. Bir süredir makineye bağlı yaşayan Ezgi, bugün saat 11.00 sıralarında yaşama veda ederken kadının ölümüne sebep olan cinayet zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan Özarslan'ın koronavirüs testi pozitif çıkınca organları bağışlanamadı.

Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Ezgi Özarslan hayatını kaybetti! Organları bağışlanamadı

Olay, 28 Temmuz'da, İzmir'in Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Screenshot_18

ORGANLARI BAĞIŞALANAMADI

Burada tedaviye alınan Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Ezgi Özarslan'dan koronavirüs testi için örnek alındı. Test sonucu pozitif çıkınca Özarslan'ın organları bağışlanamadı. Bir süredir makineye bağlı yaşayan Ezgi, bugün saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Bu arada Deniz Özarslan'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yangında hepsi telef oldu! "Tek geçim kaynağım gitti"Yangında hepsi telef oldu! "Tek geçim kaynağım gitti"
Tansiyonun yükseldiği Tayvan-Çin hattında hareketlilik! Adanın etrafını kuşattılarTansiyonun yükseldiği Tayvan-Çin hattında hareketlilik! Adanın etrafını kuşattılar
1 koyup 3 alacaklardı, 40 bin kişi mağdur oldu!1 koyup 3 alacaklardı, 40 bin kişi mağdur oldu!
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'

Karısının bikinili halini paylaştı! Bomba yorum

Karısının bikinili halini paylaştı! Bomba yorum

Erdoğan'dan 'Hüseyin Gazi Mağarası' talimatı

Erdoğan'dan 'Hüseyin Gazi Mağarası' talimatı

Antalya'da tüyleri diken diken eden olay! Aç kalınca birbirlerini yediler

Antalya'da tüyleri diken diken eden olay! Aç kalınca birbirlerini yediler

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

Anneleri kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu, çocuklar gözyaşlarına boğuldular! Babaları da kabul etmedi

Anneleri kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu, çocuklar gözyaşlarına boğuldular! Babaları da kabul etmedi

İlginizi Çekebilir

Böbrek taşı sorununa kökten çözüm

Böbrek taşı sorununa kökten çözüm

Sakın çöpe atmayın! Akılalmaz faydaları var

Sakın çöpe atmayın! Akılalmaz faydaları var

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.