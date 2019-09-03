Boşanma aşamasındaki kadının eşi tarafından öldürülmesi

NİĞDE (AA) - Niğde'de boşanma aşamasındaki kadının eşi tarafından öldürülmesinin ardından çiftin 5 çocuğu, Sevgi Evleri'nde koruma altına alındı.

Eşi M.Ç. tarafından Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde öldürülen Sibel Ç'nin (36) cenaze işlemleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde devam ediyor.

Çiftin yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde koruma altına alındı.

Olaydan sonra kaçan M.Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Sibel Ç'nin polisten herhangi bir koruma talebinin bulunmadığı öğrenildi.

Sibel Ç, dün, boşanma aşamasındaki eşi M.Ç. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü.

