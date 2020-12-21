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Boşanma aşamasındaki karısını sokakta öldürüp intihar girişiminde bulundu

21.12.2020 11:53 | Son Güncelleme:
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Konya’da boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında silahla vurarak öldüren adam, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.Olay, 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalımescit Sokak’ta meydana geldi.

Konya’da boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında silahla vurarak öldüren adam, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Olay, 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalımescit Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Karadayı (26) boşanma aşamasındaki eşi Esma Nur Karadayı ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Karadayı yanında getirdiği tabanca ile Esma Nur Karadayı’nın başına ateş ettikten sonra aynı silahla kendi başına sıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Esma Nur Karadayı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ağır yaralanan Muhammet Karadayı ise ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Muhammet Karadayı’nın yapılan müdahalenin ardından Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Esma Nur Karadayı’nın cenazesi de otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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