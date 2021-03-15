HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boşanma aşamasındaki karısını yaraladı

Boşanma aşamasındaki karısını yaraladı

15.03.2021 18:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de sınıf öğretmeni, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak’ta 1 çocuk annesi Sibel Y.

Niğde’de sınıf öğretmeni, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.
Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak’ta 1 çocuk annesi Sibel Y. (47), boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Y. ile görüşmek için buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Sibel Y., eşinin belindeki tabancayı görünce çevredeki bir markete sığındı. Mehmet Y, marketin içinde Sibel Y.’ye tabancayla ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler
4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
1/

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Dikkat! Seferler iptal edildi

Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota

Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota

Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü! 'Daha önce rastlamamıştık'

Tedirgin eden görüntü! 'Daha önce rastlamamıştık'

Bursa'da 4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

İstiklal Caddesi'nde yoğunluk! Giriş-çıkışlar kapatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.