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Boşanma aşamasındaki kişi, birlikte yaşadığı sevgilisini tüfekle öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 04:11 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, boşanma aşamasında olan iki çocuk babası Mehmet B.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, boşanma aşamasında olan iki çocuk babası Mehmet B. (46), birlikte yaşadığı sevgilisi Nazan Can'ı (35) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Silahı ateşlediği sırada Mehmet B.'nin de tetiğe sıkışan parmağı koptu.

Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur Cami Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre ekmek fırınında çalışan ve boşanma aşamasında olan Mehmet B., birlikte alkol aldığı Nazan Can ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet B. evde bulunan pompalı tüfekle Can'a bir el ateş etti. Can, göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalırken, Mehmet B.'nin ise tetiği çektiği parmağı tüfekte sıkışarak koptu. Mehmet B., olayın ardından polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazan Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri şüpheli Mehmet B.'yi gözaltına aldı. Edremit nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nazan Can'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Silahı ateşlerken parmağı kopan Mehmet B. ise Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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