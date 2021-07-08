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  4. Boşanma aşamasındaki kocası tarafından kurşunlanmıştı! Duruşmaya sedyeyle geldi

Boşanma aşamasındaki kocası tarafından kurşunlanmıştı! Duruşmaya sedyeyle geldi

08.07.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu'ya kurşun yağdıran Samet Mutlu'nun yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sedyeyle gelen Sabiha Mutlu, "Ben adalet istiyorum. Ayaklarımı geri istiyorum. Ben engelli kalacağım, yatalağım. Ben cezasını en üst seviyeden almasını istiyorum" dedi.

Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla 5 yerinden vuran tutuklu sanık Samet Mutlu'nun iki ayrı suçtan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasına şikayetçi Sabiha Mutlu sedyeyle getirildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Sabiha Mutlu sedyeyle geldi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Samet Mutlu, korona virüs olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şişli'de yaşayan Samet Mutlu (28) ile Sabiha Mutlu (27) 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu, yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine verdi. Mahkeme çocuğun babasıyla ise haftada bir gün görüşmesini kararlaştırdı. 23 Mayıs Pazar günü kızını alan Samet Mutlu, annesine teslim etmedi. Kızını almak için Sabiha Mutlu'ya tokat atan Samet Mutlu, sonrasında ateş etti. Ayağından vurulan Sabiha Mutlu, yere yığıldı. Ateş etmeye devam eden Samet Mutlu, Sabiha Mutlu'yu iki bacağından ve sağ elinden 5 kurşunla yaraladı. Sabiha Mutlu hastaneye kaldırılırken, Samet Mutlu polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Samet Mutlu'nun 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'silahla tehdit' suçlarından 11 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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"AYAKLARIMI İSTİYORUM"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklamada bulunan Sabiha Mutlu: "Ben adalet istiyorum. Ayaklarımı geri istiyorum. Ben engelli kalacağım, yatalağım. Ben cezasını en üst seviyeden almasını istiyorum. Televizyonda gördüğü gibi 'işte bak 3 sene yatmış çıkmış, bende seni vururum' evliliğim boyunca öldürmek için bana teşebbüs etti. Bıçakla yatırdı, kızım kurtardı. Silah çekti polis kurtardı. Ceza alsın istiyorum. En üstten ceza alsın istiyorum ki diğerlerine de örnek olsun. Diğer kadınlar da böyle bu şekilde şiddet görüyor" dedi.

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"KOMŞULAR DURDURMAK İÇİN SAKSI FIRLATMIŞ"

Anne Sevgi Bircan ise olay gününü "Kızım çocuğunu almaya gittiğinde silahını hazırlayıp kızımı beklemiş. Torunum Azra'ya 'Annene kurşun sıkacağım' demiş. Torunumu kızıma vermemiş. Sonra kızıma vurmuş ve arka arkaya ateş etmeye başlamış. Kızım eliyle kafasını korumuş yoksa eli yerine beyninden vurulacaktı. Komşular çevreden saksı fırlatmış onun üstüne durdurmak için. Kızım ile henüz boşanmamışlardı, davaları devam ediyordu. Eğer komşular saksı atmasa kızımı öldürecekti. Zaten 'Seni öldüreceğim, kurtuluşun yok' diyormuş.Tam iki ay oldu. Kızım şuan tuvalete bile kendisi gidemiyor. Kızımın sinir ağrıları çok fazla sabahlara kadar ağlıyor. Doktor ağrıları geçmez kolay kolay diyor. Sabahlara kadar ölüyorum anne diye ağlıyor" diyerek anlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Şişli silahlı saldırı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne olduda eşler birbirine düşman oldu sebebi ne araştırılmalı durduk yerde kimse kimseye şiddet uygulamaz ve şiddetin kimden gelirse gelsin karşıyım
İDAM EDİN ALÇAGI VEYAHUTTA FELÇ EDİNKİ ANLASIN.

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