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Boşanma aşamasındaki kocasını bıçaklayarak, ağır yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 00:46 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, Kübra K.

Boşanma aşamasındaki kocasını bıçaklayarak, ağır yaraladı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, Kübra K. (30), ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Selim K.'yı (30) çıkan tartışma sonucu bıçakla ağır yaraladı. Selim K. hastaneye kaldırılırken, Kübra K. gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Kübra K. boşanmak üzere olduğu ve 2 aydır ayrı yaşadığı eşi Selim K. ile telefonda tartıştı. Kübra K., telefonu kapattıktan sonra geldiği eşinin işyerinde tartışmayı sürdürdü. İkili arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. İddiaya göre Kübra K. çantasından çıkardığı ekmek bıçağıyla Selim K.’yı karın, bacak ve elinden bıçaklayarak yaraladı. Selim K., kanlar içerisinde yere yığılırken, Kübra K. işyerinden ayrıldı. Çevredeki iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Selim K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Selim K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Kübra K.'yı gözaltına aldı.

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