HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boşanma davaları için emsal olacak karar! Bakkal çırağıyla gönderdiği soğuk su, pahalıya patladı

Boşanma davaları için emsal olacak karar! Bakkal çırağıyla gönderdiği soğuk su, pahalıya patladı

11.02.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşanan bir boşanma davasında mahkeme, ilginç bir karara imza attı. Yıllarca anlaşmazlık yaşayan çift, mahkemeye başvurdu. Boşanma sürecinin devam ettiği günlerde koca, bakkal çırağıyla birlikte eve soğuk su gönderdi. Mahkeme bu davranışı 'Üstüne bir bardak soğuk su iç' olarak kabul etti ve 'Kadınlık gururunu rencide edici' olarak niteledi. Emsal bir karar veren mahkeme, kocayı ağır kusurlu buldu ve 55 bin lira tazminata mahkum etti.

Boşanma davaları için emsal olacak karar! Bakkal çırağıyla gönderdiği soğuk su, pahalıya patladı

İstanbul’da yaşayan 26 yıllık evli çift, uzun yıllar devam eden anlaşmazlık üzerine boşanmak için mahkemeye başvurdu. Bu süreçte kocanın, bakkal çırağıyla birlikte eşine gönderdiği soğuk su, başına iş açtı. Bu davranışı 'Gururu rencide edici' olarak niteleyen mahkeme, kocayı kusurlu bularak tazminata hükmetti.

İstanbul’da yaşayan 26 yıllık evli H.A. (53) karısı N.A. (51) ile karşılıklı boşanmaya karar verdi. Bir çocukları bulunan çift, 2019 yılında avukatları aracılığıyla Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı.

"EVLİLİĞİMİZ BOYUNCA PSİKOLOJİK VE DUYGUSAL ŞİDDET UYGULADI"

Mahkemeye dava dilekçesi sunan H.A., karısının aşırı kıskanç olduğunu, uzun yıllardır aralarında duygu ve düşünce birliğinin sağlanamadığını öne sürdü. Eşi N.A. ise, aşırı kıskançlık gösterdiği yönündeki iddiaların aksine kocasının sadakatsiz davranışlarına rağmen çocuğu için katlandığını, eşinin kendisine ve çocuğuna karşı ilgisiz, sevgisiz davrandığını, evlilikleri boyunca kendisine psikolojik, duygusal ve ekonomik şiddet uyguladığını belirtti.

AW541079_02

KOCA, AĞIR KUSURLU BULUNDU

Davaya bakan Anadolu Aile Mahkemesi dosyayı karara bağladı. Kararda, çiftin sık sık tartıştıkları, kocanın karısına ve çocuğuna karşı ilgisiz ve soğuk davrandığı, evi terk ederek eşinin geçimi ile ilgilenmediği, müşterek eve ait abonelikler ile eşine verdiği kredi kartını iptal ettiği ve H.A.’nın karısı N.A.’ya bakkal çırağıyla soğuk su gönderdiği kaydedildi. Taraflar arasında yaşanan bu olaylarda adamın ağır kusurlu olduğunu vurgulayan mahkeme, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle tarafların boşanmasına karar verdi.

iStock-1223362448

"KADINLIK GURURUNU RENCİDE ETTİ"

Boşanmaya neden olan olaylar yüzünden kadının kişilik haklarının zarar gördüğünü, adamın eşine bakkal çırağıyla soğuk su göndererek kadınlık gururunu rencide ettiğini aktaran mahkeme, kocanın 55 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.

"EMSAL KARAR NİTELİĞİNDE"

Mahkemenin kararını değerlendiren avukat Veysel Kesat, “Aile Mahkemesi, kadın lehine manevi tazminat davasına hükmetmiştir. Bizler avukat olarak boşanma davalarında taraflara boşanma aşamasında herhangi bir şekilde kişilerin kişilik haklarına yönelik veya rencide edici bir fiilde bulunmamalarını, özellikle çocuklarının bu süreçten yoğun bir şekilde etkilenebileceklerini, bu süreci saygı çerçevesi içinde geçirmeleri için tavsiyelerde bulunuyoruz. Aile Mahkemesi’nin verdiği bu karar da emsal bir karar niteliğindedir. Erkeğin gerçekleştirmiş olduğu bu fiilin eşine karşı onur kırıcı, rencide edici hareket olduğu kabul edilmiş, bundan dolayı da manevi tazminata hükmederek davayı karara bağlamıştır” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten görüntü! Fark etmediği yaşlı kadının üzerinden defalarca aracıyla geçtiTüyler ürperten görüntü! Fark etmediği yaşlı kadının üzerinden defalarca aracıyla geçti
Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'
İğrenç olay! 2 kez cinsel istismarda bulunup porno izlettiİğrenç olay! 2 kez cinsel istismarda bulunup porno izletti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

ABD devreye girdi 'derhal' uyarısı...

ABD devreye girdi 'derhal' uyarısı...

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Ünlü model iş insanını öldürmekle suçlanıyor! "Kocam ölürken yanındaydı..."

Ünlü model iş insanını öldürmekle suçlanıyor! "Kocam ölürken yanındaydı..."

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.