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Boşanma davası açan eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

03.01.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Boşanma davası açan eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Mersin'de cezaevinden haziran ayında çıkan Şerif Aksoy (29), şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan eşi Derya Aksoy'u (26) tabancayla sokak ortasında bacaklarından 18 kurşunla vurdu. Derya Aksoy yoğun bakım servisinde 3 günlük tedavinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan Şerif Aksoy çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kendisini sakat bırakmakla tehdit eden eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Aksoy, Hem sağlığımdan oldum hem de işimden oldum dedi.

Olay, 29 Aralık Salı günü merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Derya Aksoy, sabah saatlerinde çalıştığı lojistik firmasına gitmek için evden çıktığı sırada boşanma davası açtığı ve ayrı yaşadığı Şerif Aksoy'un sokak ortasında silahlı saldırısına uğradı.

Sağ bacağına 12, sol bacağına 6 kurşun isabet eden Derya Aksoy, Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 3 gün yoğun bakımda kalan Derya Aksoy, tedavisinin ardından taburcu oldu. Olaydan sonra polis tarafından Adana'da gözaltına alınan Şerif Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tedavisi evde devam eden Derya Aksoy, olayın şokunu üzerinden atamadığını kaydetti. Evli kaldıkları 8 yıl boyunca sürekli şiddete ve tehditlere maruz kaldığını belirten Derya Aksoy, Şahısla 2012 yılında evlendim. Bu evlilikten 2 çocuğumuz dünyaya geldi. Evlilik boyunca sürekli şiddete maruz kaldım. Uyuşturucudan 2.5 yıl önce cezaevine girdi. Cezaevinden çıkınca haziran ayında boşanma dava açtım. Ben aslında cezaevindeyken boşanma davası açacaktım, ancak vicdanım el vermedi. Cezaevinde kimsesi yoktu. Çıkmasını bekledim. Çıktıktan sonra yine bir şans verdim düzelmesi için. Hiçbir şekilde düzelmedi. Annemin evinde kalmaya başladım. Burada bile bana şiddet uyguladı. Çocuklarımın yanında beni dövmeye devam etti. Çocuklarıma şiddet uyguladı. Böyle olunca boşanma davası açtım kendisine. Boşanma davası açtıktan sonra tehditleri, hakaretleri hiç bitmedi. 2 defa koruma kararı aldırdım. Bu olay olmadan üç gün öncede koruma kararı aldırmıştım ama ona rağmen olay yaşandı dedi.

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'KUM SAATİNİZ BAŞLADI, ZAMAN AZALIYOR, KAN KUSTURACAĞIM' DİYE TEHDİT ETTİ

Olay günü yaşananları anlatan Derya Aksoy, Adana'da yaşıyor kendisi. 'Antalya'ya yerleşeceğim' diyerek çocuklarımı istedi benden. 1 hafta onda kalacaktı çocuklar. Çocukları buradan aldıktan sonra tehditlere başladı. 'Senin ayaklarına sıkacağım, seni sakat bırakacağım' dedi. Koruma kararı aldırdık. Adana'da imza atmaya gidiyordu. Polis aradı beni 'imzaya gelmiyor' dedi. Yine bana, anneme, aileme yönelik tehditler devam etti. 'Kum saatiniz başladı, zaman azalıyor, kan kusturacağım' diye tehdit etti. Salı günü sabah işe giderken yanımda gri bir araba durdu. Elinde silah vardı arabaya binmemi istedi. Ben de binmeyeceğim diye itekledim. İtekleyince direkt ayaklarıma sıktı. Yere düştüm. Ölüp ölmediğimi kontrol etmek için geri gelirken, çevredekiler engel oldu. Arabaya binip gitti diye konuştu.

EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM

Tutuklu yargılanan eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Derya Aksoy, Hem sağlığımdan oldum hem de işimden oldum. Çocuklarım çok küçük onlara bakmak zorundayım. Ailem bu süreçte çok zarar gördü. Adalet Bakanlığımız'dan bu davaya sahip çıkmasını istiyorum ifadesini kullandı.

DHA

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