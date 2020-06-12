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Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 13:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın’ın Çerkezköy ilçesinde, 2 çocuk annesi Nermin Yumuşak (39), boşanma davası açtığı eşi İbrahim Yumuşak (41) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü.

Olay, Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Elif Sokak'ta, bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Nermin Yumuşak, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi İbrahim Yumuşak’a boşanma davası açıp, 2 çocuğu ile evi terk etti. Başka bir ev kiralayıp, yaşamaya başlayan Yumuşak, koronavirüs salgını nedeniyle okullardaki eğitime ara verilince çocuklarını da alıp, Kastamonu’daki ailesinin yanına gitti. Normalleşme süreci ile birlikte Çerkezköy’e dönen Nermin Yumuşak, 2 gün önce çocuklarını yeniden Kastamonu'daki ailesinin yanına gönderdi.

POLİSE TESLİM OLDU

Eşinin yalnız olduğunu öğrenen İbrahim Yumuşak, bugün saat 09.00 sıralarında, Nermin Yumuşak'ın evine gitti. Ancak çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada İbrahim Yumuşak, yanında getirdiği bıçakla, eşinin boğazını kesti, ardından da Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, eşini öldürdüğünü söyledi. Adrese giden polis ekipleri, Nermin Yumuşak’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Gözaltına alınan İbrahim Yumuşak'ın sorgusu sürüyor.

DHA

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