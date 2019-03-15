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Boşanma davası açan eşini tahra ile öldüren şüpheli, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

MERSİN'de, boşanma davası açan uzun süredir ayrı yaşadığı eşi Leyla Etiz'i (48) tahra ile başına defalarca vurarak öldüren Süleyman Etiz (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Boşanma davası açan eşini tahra ile öldüren şüpheli, tutuklandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, boşanma davası açan uzun süredir ayrı yaşadığı eşi Leyla Etiz'i (48) tahra ile başına defalarca vurarak öldüren Süleyman Etiz (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
​Olay, dün sabah Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Leyla Etiz, uzun süredir ayrı yaşadığı 5 çocuğunun babası Süleyman Etiz'e boşanma davası açtı. Bunun üzerine Süleyman Etiz, yaşadığı Siirt'ten Mersin'e geldi, Leyla Etiz'in evine gitti. Burada Etiz çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Etiz, eline geçirdiği tahra ile eşinin başına defalarca vurarak öldürdü.
Olayın ardından evden ayrılan Süleyman Etiz, adliyeye giderek burada polise teslim oldu. Çağırılan cinayet masası ekiplerince gözaltına alınan Etiz, emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Süleyman Etiz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Boşanma davası açan eşini tahra ile öldüren şüpheli, tutuklandı

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