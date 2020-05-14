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Boşanma davası açan eşinin iş yerine kamyonetle çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 19:54 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olan eşinin iş yerine kamyonetle çarptı.

Boşanma davası açan eşinin iş yerine kamyonetle çarptı

Olay, İsmetpaşa Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K., boşanma davaları devam eden 4 yıllık eşinin işlettiği konfeksiyon mağazasının vitrinine kamyonetle çarptı. Ne olduğunu anlayamayan E.K., iş yerinde büyük panik yaşadı. A.K. daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

E.K. polisi arayarak şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptıktan sonra A.K’yi yakalamak için çalışma başlattı. E.K’nin boşanmak için dava açtığı eşi A.K. ile ilgili uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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