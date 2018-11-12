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Boşanma davası çıkışında damadın kardeşlerini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 17:12 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri Müdürlerine, 'Diyarbakır'da boşanma davası çıkışı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı' başlıklı haberimizi, ek bilgi ve ayrıntılarla yeniliyoruz.

Boşanma davası çıkışında damadın kardeşlerini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine,
'Diyarbakır'da boşanma davası çıkışı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı' başlıklı haberimizi, ek bilgi ve ayrıntılarla yeniliyoruz.

YENİDEN
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Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Devlet Su İşleri (DSİ) 9'uncu Bölge Müdür Yardımcısı Sait P., kızının boşanma davasının görüldüğü adliyeden çıkışta, damadının kardeşleri Seyithan Tezgel ve Emrah Tezgel'i, tabancayla vurarak yaraladı. Yaralı kardeşlerden Seyithan Tezgel kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Sait P. ise polise teslim oldu.
Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Diyarbakır Aile Mahkemesi'nde boşanma davası süren çift ve bazı yakınları ifade verdikten sonra adliyeden çıktı. DSİ 9'uncu Bölge Müdür Yardımcısı Sait P. de kızının boşanma davasında ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrılarak otomobilini almak için otoparka gitti. Aracıyla otoparktan çıkan Sait P., damadının kardeşleri Seyithan Tezgel ile Emrah Tezgel'in karşıdan geldiğini gördü. Sait P. aracından tabancayla ateş ederek iki kardeşi yaraladı. Çevredekiler 112 Acil'e ve polise haber verdi.
Gelen ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seyithan Tezgel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Damadın diğer kardeşi Emrah Tezgel'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Bölgeye, özel harekâtçıların da aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sait P., polis ekiplerine teslim oldu. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sait P.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan, olay anı otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobiliyle otoparktan çıkan Sait P., tabancayla damadın kardeşleri Seyithan Tezgel ile Emrah Tezgel'i yaralıyor. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Sait P.'nin polisler tarafından gözaltına alındığı görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Boşanma davası çıkışında damadın kardeşlerini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)- YenidenBoşanma davası çıkışında damadın kardeşlerini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)- YenidenBoşanma davası çıkışında damadın kardeşlerini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)- YenidenBoşanma davası çıkışında damadın kardeşlerini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

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