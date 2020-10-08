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Boşanma davası için geleceği binadan cenazesi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 13:28 | Son Güncelleme

İzmir’de bugün boşanma davası olan eşi tarafından dün gece bıçaklanarak öldürülen talihsiz kadının cenazesi, boşanma davasının görüleceği İzmir Adliyesi binasında yer alan İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı.Yaklaşık 7 yıldır evli olduğu Rahman Yalçınsoy (36) tarafından boşanma davasından bir gün önce bıçak darbeleriyle katledilen Bihter Yalçınsoy’un (31) cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.Bir süredir Eskişehir’de annesinin yanında yaşayan Bihter Yalçınsoy’un boşanma davası için İzmir’e geldiği ifade edildi.

İzmir’de bugün boşanma davası olan eşi tarafından dün gece bıçaklanarak öldürülen talihsiz kadının cenazesi, boşanma davasının görüleceği İzmir Adliyesi binasında yer alan İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı.
Yaklaşık 7 yıldır evli olduğu Rahman Yalçınsoy (36) tarafından boşanma davasından bir gün önce bıçak darbeleriyle katledilen Bihter Yalçınsoy’un (31) cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.
Bir süredir Eskişehir’de annesinin yanında yaşayan Bihter Yalçınsoy’un boşanma davası için İzmir’e geldiği ifade edildi. Talihsiz kadının cenazesi, bugün boşanma davasının görüleceği İzmir Adliyesi binasında yer alan İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alınarak defnedilmek üzere Eskişehir’e götürüldü.
Olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı Rahman Yalçoınsoy’un ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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