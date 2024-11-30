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Boşanma davası sırasında mahkemeye gönderilen otel kayıtları ortaya çıkardı! Eşini aldatan işadamına 20 milyonluk HPV tazminatı

30.11.2024 16:42
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İstanbul Ataşehir'de eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gören Sibel B. çekişmeli boşanma davası açtı. Dava sürerken işadamı eşinin kendisini aldattığından şüphelenen kadın mahkemeye gönderilen evraklar sonucunda, eşinin erkeklerle ve kadınlarla defalarca otel kaydının bulunduğunu öğrendi. Sağlık kontrollerinde HPV virüsü kaptığı da ortaya çıkan Sibel B. virüsü kendisine eşinin bulaştırdığı iddiasıyla 20 milyon lira talepli manevi tazminat davası da açtı.

Boşanma davası sırasında mahkemeye gönderilen otel kayıtları ortaya çıkardı! Eşini aldatan işadamına 20 milyonluk HPV tazminatı

İstanbul Ataşehir'de yaşayan 3 çocuk annesi Sibel B., 23 yıllık iş adamı olan eşi Şenol B. ile bir süre önce şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Sibel B., kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan eşinin, kendisinin ve çocuklarının hayatın kabusa çevirdiği gerekçesiyle İstanbul 23. Aile Mahkemesi'ne 'Evlilik birliğinin temelden sarsılması ile boşanma' gerekçesiyle çekişmeli boşanma davası açtı.

OTEL KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Sabah Gazetesi'nden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, İstanbul 23. Aile Mahkemesi'nde görülen dava devam ederken aldatıldığından şüphelenen Sibel B., mahkemeden eşi Şenol B. hakkında otel kayıtlarını talep etti.

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CİNSEL YOLLA BULAŞAN HPV VİRÜSÜ DE KAPMIŞ

Mahkemeye gönderilen evraklarda Şenol B.'nin erkekler ve kadınlarla çok sayıda otel kaydı saptandı. Bu sırada Sibel B.'nin yaptırdığı sağlık kontrollerinde cinsel yolla bulaşan HPV virüsü kaptığı ortaya çıktı.

Sibel B. bu kez de avukatı Ayşenur Çelik aracılığıyla Şenol B.'ye 'Zina ve haysiyetsiz yaşam sürme nedenli' boşanma ve tazminat davası açtı. Avukat Çelik dilekçesinde müvekkilinin aile birliği içerisinde büyük fedakarlıklarla, hem evlatlarını en iyi şekilde yetiştirmek hem de eşinin işinde başarılı olması için neredeyse kendi hayatını feda ettiğini kaydederek evliliğini sürdürmeye çalıştığını ancak Şenol B.'nin sık sık evi terk ettiği, gece geç saatlere kadar dışarıda kaldığını, tartışma konusu olduğunda ise "Paranızı ödüyorum, beni banka gibi kullanıyorsunuz, beni eve mi kapatacaksınız" şeklinde sözler sarfettiğini kaydetti.

20 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Öte yandan dilekçede, Şenol B.'nin cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığı, tedavi görüp görmediği, gördüyse hangi tarihlerde tedavi gördüğünün araştırılması için genital bölge siğilleri hastalığı ile ilgili teşhis ve tedavi evraklarının Sağlık Bakanlığı sisteminden istenilmesi talep edildi. Sibel B., evlilik birliği içerisindeki Şenol B.'nin davranışları nedeniyle hem kendisinde hem de çocuklarında ruhsal bozukluklar meydana geldiği, çocuklarının okul masraflarının karşılanabilmesi, mevcut hayatına devam edebilmesi ve söz konusu hastalık nedeniyle 20 milyon lira manevi tazminat ödenmesini talep etti.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ataşehir boşanma dava hpv
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