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Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 13:56 | Son Güncelleme

ZONGULDAK Adliyesi önünde, boşanma davası sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, tabancayla vurulan Selçuk Koçaklı (33) ağır yaralandı.

Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Adliyesi önünde, boşanma davası sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, tabancayla vurulan Selçuk Koçaklı (33) ağır yaralandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Zonguldak Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanma davasının duruşmasından çıkan kadın ve yakınları ile boşanma aşamasında olduğu H.O.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşürken, H.O.K. aracından aldığı tabancayla, boşanma aşamasında olduğu eşinin yakını Selçuk Koçaklı'ya ateş etti. Karnından yaralanan Selçuk Koçaklı, kanlar içinde yerde kaldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Selçuk Koçaklı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yerel bir gazetede muhabirlik yapan Selçuk Koçaklı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polisler, olayın ardından taraflar arasında adliye önünde çıkan arbedeyi ayırmakta güçlük çekti. Bir polis, silahını yukarı kaldırarak kalabalığın dağılması yönünde uyarıda bulundu. Bir süre sonra kalabalık dağıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheli H.O.K.'nin Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak üzerinde aracı bulundu. Polis daha sonra da H.O.K.'yi yakaladı ve yanındaki yakınlarıyla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralıBoşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralıBoşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı

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