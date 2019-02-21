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Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

ADLİYE ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA Zonguldak Adliyesi önünde çıkan Selçuk Koçaklı'nın yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, üzerinde bir grubun bulunduğu kamyonetin adliye önünde durduğu görülüyor.

Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı (2)

ADLİYE ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Zonguldak Adliyesi önünde çıkan Selçuk Koçaklı'nın yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, üzerinde bir grubun bulunduğu kamyonetin adliye önünde durduğu görülüyor. Peşinden koşan grupla kamyonet kasasından inenler arasında çıkan kavgada H.K., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak Selçuk Koçaklı'ya ateş ediyor. Selçuk Koçaklı, karnına isabet eden kurşunla yerde kalırken H.K., kalabalığa doğru ateş etmek istediği, ancak silahının tutukluk yaptığı görülüyor. Hemen ardından gelen iki jandarma personeli, havaya ateş ederek olayın daha da büyümesini önlüyor.
Hastanede tedavisi süren Selçuk Koçaklı'nın ise ameliyatının iyi geçtiği ve hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı (2)Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı (2)Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı (2)Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı (2)

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