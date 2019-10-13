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Boşanma davası sonuçlanınca paraşütle atlayıp, lokma dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 13:49 | Son Güncelleme

BURSA'da, geçen yıl eşinden boşanmak için açtığı davanın ilk duruşmasının ardından adliye önünde davul ile darbuka çaldırarak, oynayan ve kına dağıtan Meryem Karaş'ın (49) davası sonuçlandı.

Boşanma davası sonuçlanınca paraşütle atlayıp, lokma dağıttı

Muammer İRTEM- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA'da, geçen yıl eşinden boşanmak için açtığı davanın ilk duruşmasının ardından adliye önünde davul ile darbuka çaldırarak, oynayan ve kına dağıtan Meryem Karaş'ın (49) davası sonuçlandı. Eşinden boşanan ve paraşütle indiği alanda lokma dağıtan Karaş, "Boşandığım zaman uçacaktım, diye söz vermiştim; uçtum" dedi.
Bursa'da yaşayan Meryem Karaş, 6 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı Mustafa Nezih A.'dan boşanmak için 1'inci Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Karaş, geçen yıl ilk duruşmadan sonra adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp, oynadı. Dava sonuçlandığı zaman uçmak istediğini belirten Karaş, bu hayalini gerçekleştirdi. Mustafa Nezih A.'dan boşanan Karaş, bu sabah Uludağ'ın eteklerinden yamaç paraşütüyle eğiticisinin eşliğinde havalandı. Karaş, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'ndeki boş araziye iniş yaptı. Alanda kendisini bekleyen arkadaşlarının alkışladığı Karaş, lokma dağıttı. Karaş ayrıca havada 'Kadına şiddete ve ölümlerine son! Çocuk tacizlerine ve ölümlerine son! Şiddetin her türlüsüne son' yazılı pankart açtı.
"Boşandığım zaman uçacağım" dediğini hatırlatan Meryem Karaş, "Söz vermiştim, 'Boşandığım zaman uçacağım' diyerek. Davam bitti, sözümü tuttum. Şiddet görmüş bir kadın olarak 'Şiddetin her türlüsüne son' diyorum" dedi.

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Boşanma davası sonuçlanınca paraşütle atlayıp, lokma dağıttıBoşanma davası sonuçlanınca paraşütle atlayıp, lokma dağıttıBoşanma davası sonuçlanınca paraşütle atlayıp, lokma dağıttıBoşanma davası sonuçlanınca paraşütle atlayıp, lokma dağıttı

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