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Boşanma davasına böyle gitti, yazıyı gören şaşkına döndü

11.07.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da Murat Akdoğan, 13 yıl önce evlendiği eşinden boşanmak için mahkemeye süslettiği ve 'Çok mutluyum, boşanıyoruz' yazdırdığı minibüsüyle gitti. Mahkemede boşanan Murat Akdoğan, insanın bazen ayrılırken de mutlu olabildiğini söyledi.

Boşanma davasına böyle gitti, yazıyı gören şaşkına döndü

Malatya'da 13 yıl önce evlenen ve 2 çocukları bulunan Murat ve Merve Akdoğan çifti, 2019 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Murat Akdoğan, davanın karara bağlanacağı 10'uncu duruşmasının görüldüğü cuma günü adliyeye, çiçeklerle süslettiği ve üzerine, 'çok mutluyum, boşanıyoruz' yazıları astığı minibüsüyle gitti. Görenleri şaşırtan aracıyla adliyeye gelen Murat Akdoğan, duruşmada eşi Merve Akdoğan'dan boşandı.

"İNSANLAR SADECE EVLENİRKEN MUTLU OLMUYOR"

Çocukların velayetini anneye veren ve 20 bin maddi, 20 bin manevi olmak üzere 40 bin lira tazminat ödemesine hükmedilen Murat Akdoğan, boşanma davasının çıkışında çok mutlu olduğunu söyledi. Akdoğan, "İnsanların sadece evlenirken değil boşanırken de mutlu olacağını belirtmek için böyle bir tepkide bulundum. Yani insanlar sadece evlenirken mutlu olmuyor, bazen de ayrılırken mutlu oluyor. Yaşadığım kötü günler geride kalıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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