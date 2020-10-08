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Boşanma davasında avukatın burnunu kırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 14:23 | Son Güncelleme

Kayseri Barosu avukatlarından Av.

Boşanma davasında avukatın burnunu kırdılar

Kayseri Barosu avukatlarından Av. Mahmut Seydi Arık, boşanma davasında müvekkilinin kocasının yakınları tarafından darp edildi. Burnu kırılan Avukat Arık, şüphelilerden şikayetçi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Avukat Mahmut Seydi Arık ve müvekkili Sibel T., boşanma davasına katılmak için 4. Aile Mahkemesi duruşma salonu önünde hazır bulundu. Bu sırada müvekkilinin kocası Ercan T.’nin yakınları, Avukat Arık’a saldırdı. Darp edilen Arık’ın burnu kırılırken, olay polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Darp edilen Arık, şüphelilerden şikayetçi oldu.

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