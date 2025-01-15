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Boşanma davasında mahkemeden emsal karar! Eşine bunu yapan tazminat ödeyecek...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
15.01.2025 18:19
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Eski eşiyle yüz yüze ve telefonla sık görüşüp, birlikte tatile giden Mesut B.'yi ağır kusurlu bulan mahkeme, davalı eski eşin 100 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Boşanma davasında mahkemeden emsal karar! Eşine bunu yapan tazminat ödeyecek...

Emekli öğretmen Fatma B., 2019 yılında evlendiği jeoloji mühendisi Mesut B.'nin, eski eşiyle sık görüştüğünü, birlikte tatil gittiklerini iddia ederek boşanma davası açtı.

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Ankara 12'nci Aile Mahkemesi, davalı Mesut B.'nin, eski eşiyle yüz yüze ve telefonla sık görüştüğü, banka hesabına para gönderdiği ve birlikte tatile gittiklerinin otel kayıtları, banka dekontları ve diğer delillerle tespit edildiğini belirterek, davalının ağır kusurlu olduğuna hükmetti.

100 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK!

Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, davacı lehine 100 bin lira tazminat ödenmesini de kararlaştırdı. Davalı kocanın itirazı üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi de de ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu.

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Kararda, evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı boşanmaya ilişkin tüm delillerin toplanıp değerlendirildiği, delillerin takdirinde yanlışlık yapılmadığı belirtildi. Kusur tespitine ilişkin değerlendirmede ise davalı kocanın eski eşiyle yüz yüze ve telefonla oldukça sık görüşmesi ve eski eşine düzenli olarak para göndermesinin ve gizlice tatil yapmasının güven sarsıcı davranış olduğuna dikkat çekildi. Davalı kocanın bu yüzden tamamen ve ağır kusurlu olduğu ve kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı belirtildi.

"OTEL KAYDIYLA KANITLADIK"

sadakat yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle boşanma davası açtıklarını söyleyen Avukat Senem Yılmazel, "Eşi, eski eşiyle çok sık görüşüyormuş. Bunları HTS kayıtlarıyla kanıtladık. Bunların haricinde iş için şehir dışına çıktığını söylemiş; ancak eski eşiyle birlikte tatile gitmiş maalesef. Bunları da otel kaydıyla kanıtladık. Tanıklar da eski eşiyle sık sık görüştüğünü beyan ettiler. Bu şekilde davanın kabulüne karar verildi" dedi.

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"Bir de para transferleri de vardı. Sık sık hesaba para gönderilmiş. Bunları da banka kayıtlarıyla kanıtladık. HTS kayıtları, banka kayıtları, tanık beyanlarıyla dava kanıtlanmış oldu. Ortak bir çocukları vardı. Çocuğun ihtiyaçları için ödeme yapıldığını söylediler. Otel için de inkar ettiler; fakat otel kayıtları gelince 'çocukla ilgili önemli mevzular için gidilmişti' gibi bir savunma yaptılar. Mahkeme, manevi tazminata ve boşanmaya karar verdi" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
boşanma davası boşanma nedeni
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