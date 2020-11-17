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  4. Boşanma davasında taraflar birbirine girdi: 4 yaralı

Boşanma davasında taraflar birbirine girdi: 4 yaralı

17.11.2020 14:25 | Son Güncelleme:
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Nevşehir Adliyesinde boşanma duruşmasına giren bir çiftin yakınları adliye önünde birbirine girdi.

Nevşehir Adliyesinde boşanma duruşmasına giren bir çiftin yakınları adliye önünde birbirine girdi. Taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Nevşehir Adliyesinde bugün boşanma davaları görülen S.Ç. ve C.Ç. çiftinin yakınları, mahkemenin bitmesini dışarıda bekledi. Boşanma aşamasındaki kadın ve erkeğin yakınları bekleyişleri sırasında tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taşlı sopalı kavgada 4 kişi hafif yaralandı.
Polisin tarafları ayırmasının ardından, olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.D. (45), M.A.B. (27). M.B. (22), ve C.M.B. (52) hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Her iki tarafından da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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