Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Günümüzde boşanma davalarında hem kadın tarafına hem de erkek tarafına çok ciddi haklar tanınıyor. Bu haklardan birisi de daha az kusurlu taraf olan eşin, daha fazla kusurlu olan eşten belirlenecek miktarlarda tazminat talebinde bulunabilme hakkıdır.

Boşanma davalarında tazminat hakkı 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında boşanma davasının taraflarına verilmiş olan haklardan en önemlileridir. Türk Medeni Kanunu kapsamında boşanma ardından tazminat talebinde bulunabilmesi hedefi ile belirli koşulların yerine getirilmiş olması aranıyor. Bu çerçevede de boşanma davası içerisinde tazminat talebinde bulunacak tarafın, kanunun belirlemiş olduğu koşulları sağlaması gerekiyor.

Boşanma davasında tazminat alabilme amacı ile maddi tazminat talebinde bulunacak olan kişiler, boşanma davasından kaynaklı olarak maddi kayıp yaşayacak ve boşanmayı oluşturan şartların karşı taraftan daha az kusura sahip olunmasını gerektiriyor. Bunun yanı sıra boşanma davasında manevi tazminat talebi gerçekleştirecek tarafında eşinden boşanma esnasında tazminat talebini alabilmeleri için sadece kişilik haklarının boşanmayı oluşturan durumlardan kaynaklı olarak saldırıya uğramış olmasını gerektiriyor.