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"Boşanma dilekçesini verdim!" Hadise'nin kararı sonrası Mehmet Dinçerler'den ilk hamle

15.09.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahnede şarkı söylerken ağladığı andan beri evliliğiyle gündemde olan Hadise hakkında yeni iddialar mevcut. Hadise'nin kısa süre önce evlendiği ve boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler fotoğrafları sildi. Hadise'nin hesabında ise kocasıyla tek bir karesi mevcut.

"Boşanma dilekçesini verdim!" Hadise'nin kararı sonrası Mehmet Dinçerler'den ilk hamle

Mehmet Dinçerler ile ilişki yaşadığı dönemde tarzında değişimler görünen Hadise son dönemde cesur sahne kıyafetlerine döndü. Evliliğinin kötü gittiği iddiaları gündemde olan Hadise'nin kocasının sahne kıyafetlerine karıştığı konuşuluyordu. Çiftin alyans takmaması ve birlikte görüntü vermemesi sonrası Hadise'nin sahnede ağlaması da gündeme bomba gibi düştü.

Tüm bu iddialardan sonra Hadise'nin evi terk ettiği de öne sürüldü.

HADİSE CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk de Snob Magazin'e yaptığı açıklamada boşanma haberini doğruladı. Basın danışmanına "Boşanma dilekçesini verdim. Arayanlara boşanacağımı açıklayabilirsin" dediği öğrenilen şarkıcının dilekçesini Beykoz Adliyesi'ne verdiği belirtildi.

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Dinçerler'in daha az konser yapmasını ve kapalı giyinmesini isteyen ailesinin baskısından bunalan Hadise'nin fikir ayrılığı nedeniyle bu kararı aldığı konuşuluyor.

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DİNÇERLER'DEN YANIT GECİKMEDİ

Hadise'nin bu hamlesine Mehmet Dinçerler'den yanıt gecikmedi. Mehmet Dinçerler, Instagram'da eşi Hadise ile olan tüm fotoğraflarını sildi.

Hadise'nin boşanacağı iddia edilen kocası Mehmet Dinçerler paylaşıp sildiHadise'nin boşanacağı iddia edilen kocası Mehmet Dinçerler paylaşıp sildi

Hadise ise boşanmak üzere olduğu eşiyle tek bir karesini hesabında bıraktı.

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