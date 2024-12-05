Boşanma iddiaları gündemdeydi! Pelin Akil'in hamileyken aşerdiği şey olay oldu! 'Tuvalette yiyordum' diyerek açıkladı...Şaşırtan itiraf!

2016 yılında Anıl Altan'la evlenen Pelin Akil, son zamanlarda eşiyle boşanacakları iddiasıyla gündeme gelmişti. Anıl Altan boşanma iddialarına "Üç yıldır bizi boşuyorlar… Bu tür haberler tamamen tıklama amacıyla ve kötü niyetle yapılıyor. İtibar etmeyin" sözleriyle son noktayı koymuştu.

Berfu Yenenler'in YouTube programına katılan Pelin Akil, özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. Bir dönem hakkında çıkan "Beyaz sabun yiyor" söylentilerine de açıklık getirdi.

"TUVALETTE YİYORDUM"

İkiz bebeklerine hamile olduğu dönemde canının en çok beyaz sabun çektiğini söyleyen Pelin Akil "Ben beyaz sabun yiyordum. Deliriyordum beyaz sabun kokusuna. Gizli gizli tuvalete gidip yiyordum. Bana tadı çok güzel geliyordu." dedi.

"Betona falan aşeren insanlar var. Duvar yalayan var. Benim de sabundu. Beyaz sabun aşkı... Bütün beyaz sabun markaları bana sabun yollamıştı" ifadelerini kullandı.