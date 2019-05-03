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Boşanma iddialarının ardından Seren Serengil'den Yaşar İpek paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2019 21:44 | Son Güncelleme

Yaklaşık bir haftadır magazin gündemini meşgul eden Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek'in boşanacağı iddialarından sonra yeni gelişmeler yaşandı. Seren Serengil, Instagram sayfasında paylaştığı uzun bir mesajla barıştıklarını duyurdu.

Boşanma iddialarının ardından Seren Serengil'den Yaşar İpek paylaşımı

Magazin gündeminde yaklaşık bir haftadır Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek'in boşanacağı yönünde haberler ortaya çıkmış, çiftin sosyal medya hesaplarından birbirleriyle olan fotoğraflarını silmeleri ile boşanacağı iddialarını daha da güçlenmişti. Seren Serengil ise yaptığı paylaşımla barıştıklarını duyurdu.

İşte Seren Serengil'in o paylaşımı:

"Yol uzun.. Başkalarının hikayelerini anlatırken bir bakmışsın senin de başına geliyor. "Gelmez" dediğin her şey bizim de geldi.. Ben onu üzmüşüm. "Sen de beni çok üzdün" demeye dilim varmadı, kıyamadım. "Varsın ben onu üzmüş olayım" dedim.. Onu yüceltmek adına söylediğim bir cümle yanlış anlaşılmış. "Benim onun için yapamayacağım hiçbir şey yok" anlamında yazmıştım oysa ki. olsun.. Saygısızlık etmişim, yine de bu yanlış anlaşılmaya bile mahal verdiyse "özür dilerim" dedim. Kocamdır, sonuçta beni mutlu etmek için elinden geleni yapan, beni seven, çok güzel özellikleri kişiliğinde barındıran, ilk defa hayatımda benim için bir şeyler yapan bir adam.

Başka anlaşamadığımız hiçbir mevzumuz yoksa insan tolare etmeli diyorsun. Bir haftadır günde bir öğün yemeği zorla yedim. Kalbim ağlayarak uyandım. O da öyleymiş. Neyse ki evine, başıma döndü, atlatabildik, nazar boncuğumuz olsun ne diyeyim"

'KOCAM SENİ SEVİYORUM'
Serengil, mesajını "Kocam seni seviyorum. Bir de herkesin önünde seni zor durumda bıraktığım için bir kere daha özür dilemek istedim. Senin için seni mutlu edebilmek için elimden geleni yapmaya çalışırken yüzüme gözüme bulaştırmış olabilirim" diyerek bitirdi.

seyma22

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Seren Serengil yaşar ipek

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