Boşanma iddialarının ardından Seren Serengil'den Yaşar İpek paylaşımı

Magazin gündeminde yaklaşık bir haftadır Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek'in boşanacağı yönünde haberler ortaya çıkmış, çiftin sosyal medya hesaplarından birbirleriyle olan fotoğraflarını silmeleri ile boşanacağı iddialarını daha da güçlenmişti. Seren Serengil ise yaptığı paylaşımla barıştıklarını duyurdu.

İşte Seren Serengil'in o paylaşımı:

"Yol uzun.. Başkalarının hikayelerini anlatırken bir bakmışsın senin de başına geliyor. "Gelmez" dediğin her şey bizim de geldi.. Ben onu üzmüşüm. "Sen de beni çok üzdün" demeye dilim varmadı, kıyamadım. "Varsın ben onu üzmüş olayım" dedim.. Onu yüceltmek adına söylediğim bir cümle yanlış anlaşılmış. "Benim onun için yapamayacağım hiçbir şey yok" anlamında yazmıştım oysa ki. olsun.. Saygısızlık etmişim, yine de bu yanlış anlaşılmaya bile mahal verdiyse "özür dilerim" dedim. Kocamdır, sonuçta beni mutlu etmek için elinden geleni yapan, beni seven, çok güzel özellikleri kişiliğinde barındıran, ilk defa hayatımda benim için bir şeyler yapan bir adam.