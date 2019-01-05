HABER

Boşanma nedeniyle husumetli aileler çatıştı: 1 ölü, 13 yaralı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 19:05 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te çocuklarının boşanma davası nedeniyle aralarında husumet bulunan Şahin ve Deniz aileleri arasında av tüfeklerinin kullanıldığı çatışma çıktı.

Boşanma nedeniyle husumetli aileler çatıştı: 1 ölü, 13 yaralı (2) - Yeniden

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te çocuklarının boşanma davası nedeniyle aralarında husumet bulunan Şahin ve Deniz aileleri arasında av tüfeklerinin kullanıldığı çatışma çıktı. Erkek tarafının, kız tarafının evine ateş açmasıyla başlayan çatışmada Makbule Deniz öldü, 13 kişi yaralandı.
Olay, ögleden sonra Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; çocuklarının boşanma davası nedeniyle aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile üyeleri, bugün telefon konuşması sırasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeklerini alan erkek tarafı, kız tarafının evine gelerek, ateş etmeye başladı. Karşı taraf da karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada Makbule Deniz öldü, Ali Şahin, Sertan Deniz, Zehra Deniz, Gencar Deniz, Halil Tece, Nesrin Şahin, Veysel Şahin, Zöhre Deniz, Ahmet Kılıç, Ayni Zeliha Karadağ, Hacire Deniz, Fehmi Deniz ve Mahmut Çiftçi yaralandı. Yaralananlar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kentteki çeşitli hastanelere götürüldül. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fehmi Deniz, Ayni Zeliha Karadağ ve Hacire Deniz'in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
ÇATIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Çatışma ise çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, pompalı tüfeklerle karşılıklı ateş edilmesi ve yaralıların taşınması yer aldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
FOTOĞRAFLI

Boşanma nedeniyle husumetli aileler çatıştı: 1 ölü, 13 yaralı (2) - YenidenBoşanma nedeniyle husumetli aileler çatıştı: 1 ölü, 13 yaralı (2) - Yeniden

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Lise müdür yardımcısı okulda darbedildiLise müdür yardımcısı okulda darbedildi
Otomobil köprü bariyerlerine çarptı, sürücü yaralandıOtomobil köprü bariyerlerine çarptı, sürücü yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Bakan'dan önemli 'poşet' açıklaması: Ücretsiz...

Bakan'dan önemli 'poşet' açıklaması: Ücretsiz...

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.