Boşanma nedeniyle husumetli aileler çatıştı: 1 ölü, 13 yaralı (2) - Yeniden

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te çocuklarının boşanma davası nedeniyle aralarında husumet bulunan Şahin ve Deniz aileleri arasında av tüfeklerinin kullanıldığı çatışma çıktı. Erkek tarafının, kız tarafının evine ateş açmasıyla başlayan çatışmada Makbule Deniz öldü, 13 kişi yaralandı.

Olay, ögleden sonra Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; çocuklarının boşanma davası nedeniyle aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile üyeleri, bugün telefon konuşması sırasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeklerini alan erkek tarafı, kız tarafının evine gelerek, ateş etmeye başladı. Karşı taraf da karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada Makbule Deniz öldü, Ali Şahin, Sertan Deniz, Zehra Deniz, Gencar Deniz, Halil Tece, Nesrin Şahin, Veysel Şahin, Zöhre Deniz, Ahmet Kılıç, Ayni Zeliha Karadağ, Hacire Deniz, Fehmi Deniz ve Mahmut Çiftçi yaralandı. Yaralananlar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kentteki çeşitli hastanelere götürüldül. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fehmi Deniz, Ayni Zeliha Karadağ ve Hacire Deniz'in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

ÇATIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çatışma ise çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, pompalı tüfeklerle karşılıklı ateş edilmesi ve yaralıların taşınması yer aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

